ERC nega "cap intervenció política" en els Mossos

En una entrevista a 'La Brúixola', Marta Vilalta ha volgut diferenciar una intervenció política de "les directrius polítiques per feminitzar el cos o lluitar contra les violències masclistes; el que hi ha és una direcció política". Sobre les crítiques de l'oposició i d'alguns sindicats policials, Vilalta ha recordat que "sempre hi ha hagut polèmiques" i que els intents per controlar la policia són d'una altra època. Sobre la votació aquest dimecres del decret de sequera al Parlament, la dirigent d'Esquerra ha explicat que no s'imagina "cap altre escenari que no sigui convalidar i tirar endavant aquest decret". En aquest sentit, Vilalta ha apel·lat a la responsabilitat dels partits i a evitar "posicions electoralistes per desgastar el govern". Pel que fa al cas Pegasus, la portaveu d'ERC reconeix que l'actitud del govern espanyol "deixa molt a desitjar" però els republicans no contemplen cap canvi en la seva estratègia al Congrés: "L'estratègia és útil on som. No dimitirem de les nostres funcions".