Els teatres reobren esperant aguantar oberts per maquillar la temporada

Aquest divendres fa 21 dies que les sales van haver de tancar per sorpresa de tothom. Un tancament que havia de ser per dues setmanes i que finalment s’ha allargat. Ara esperen que la situació millori i no s’hagi de fer passes enrere. I és que en els últims 8 mesos han estat tancats pràcticament 6. Una situació irrecuperable a dia d’avui i que no entenen, ja que no s’han registrat contagis dins les sales de teatres, i per tant, no entenen el tancament d’aquestes. Isabel Vidal, presidenta d’ADETCA, espera que puguin mantenir-se oberts per salvar el que queda de temporada.