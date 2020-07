Darrere de cada cançó hi ha una història

Manolo Quijano, líder de la banda 'Café Quijano' ens explica en un llibre què hi ha darrere de cada una de les lletres de les cançons que aquesta formació té a la seva discografia. Relata les vivències i experiències que han acabat musicant.

La formació 'Café Quijano' ens va començar explicar la història de 'La Lola' i després van arribar moltes altres cançons que tota Espanya ha taral·lejat. Totes les lletres que la formació lleonesa ha escrit tenen una gran història com a base. En el seu nou llibre 'Detrás de la letra', Manolo Quijano explica qui era aquella dona de nom Lola, i on està, per exemple, 'La taberna del Buda'. Ens ho ha explicat tot berenant amb nosaltres a 'La Brúixola'.