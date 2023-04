Com han d'actuar els polítics davant els escarnis?

Els escarnis o "escraches" formen ja part del dia a dia dels polítics amb unes agendes públiques i cada cop més accessibles als ciutadans. Els pateixen els representants de tots els colors. Hi ha alguna estratègia per afrontar-los? El periodista i assessor de comunicació política Alberto Gómez és partidari d'intentar parlar amb els autors de l'escarni, negociar amb ells i intentar portar-ho a bon port si és possible i no són violents. En tot cas, el nostre col·laborador creu que és important tenir preparats tots els escenaris i aquestes són les seves recomanacions: preveure possibles protestes; tenir paciència; cuidar la comunicació no verbal del polític, la protesta forma part del joc i no ens ha de sorprendre, i preveure una sortida per garantir sempre la seguretat i la integritat física dels polítics i els acompanyants.