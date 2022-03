Avui ham volgut parlar sobre la llei de l'eutanàsia que e Congrés va aprovar al març de 2021. Ho hem fet amb Azucena Carranzo, directora general d'ordenació i regulació sanitària. També hem obert la nostra finestra econòmica per saber com viuen els autònoms l'encariments del carburants i la vaga de transportistes. Ens ho explica Celia Ferrero, vicepresidenta nacional de l'ATA. I per últim, a la ronda de consultes, avui passar per La Brúixola el diputat de Ciutadans, Nacho Martín Blanco.