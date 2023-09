La Brúixola 22/08/23

Avui a "La Brúixola" ... Els grans vaixells contaminants que arribin a Catalunya pagaran de mitjana 759 euros cada vegada que atraquin als ports. En plana política, el tribunal de drets humans d'Estrasburg ha començat a analitzar els recursos que els nou condemnats per l'1 d'octubre van presentar contra la sentència del Suprem. En salut, dimarts vinent començarà la campanya de vacunació simultània de la covid i la grip per a les residències i les persones que reben atenció domiciliària. En un altre ordre de qüestions, la fiscalia de menors de Barcelona ha demanat l'internament cautelar als dos menors arrestats per una agressió sexual a una menor a Badalona al mes de juny. En aquest sentit, parlem amb l'advocat expert en menors i col·legiat de l'ICAB, Andreu Blanco, sobre la imputabilitat dels menors. Com cada divendres, 'La Brúixola' s'omple de plans culturals, musicals i sèries amb Robert Calvo, Jaume Mas i Marta Lozano.