La Brúixola 22/03/23

Avui a La Brúixola... El 25% dels alumnes del cicle de grau mitjà, no completa els estudis. De fet, Catalunya arrossega una taxa del 16% d'abandonament escolar, molt per sobre de la mitjana europea. Per aquest motiu, Educació ha presentat un pla de xoc amb l'objectiu de reduir la taxa fins al 9% pel 2030. També a Catalunya, vuitanta-cinc mil persones de més de 15 anys reconeixen que pateixen un Trastorn de la Conducta Alimentària. Davant d'aquestes xifres, el Departament de Salut ha presentat un pla de xoc per millorar l'atenció a les persones amb TCA que comptarà amb una inversió de 8,4 milions d'euros. En un altre ordre de qüestions, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a penes de quatre i cinc anys de presó i quatre d'inhabilitació sis agents dels Mossos d'Esquadra per agredir greument dos joves a Cerdanyola del Vallès l'abril del 2016. En plana política, el Parlament ha instat avui a l'Executiu a aprovar un nou decret de sequera amb les mesures consensuades que surtin de la cimera del divendres vinent. Avui, a la tertúlia debatem sobre si s'hauria de rebaixar l'edat per imputar als menors. Ho fem amb Andrés Blanco, advocat expert en menors i col·legiat de l'ICAB, Ariadna Vilà, psicòloga social especialitzada en violències masclistes, i Eva Giralt, treballadora social forense.