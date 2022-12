La Brúixola 20/12/2022

Avui a 'La brúixola', continuem pendents de la tensió institucional que es viu entre el govern espnyol i el tribunal constitucional. Desboquejar la renovació del poder judicial, per poder controlar aquests òrgans, és l'objectiu principal de la Moncloa. A 'La Brúixola' us hem explicat quin ha estat el darrer moviment dels socialistes per convertir-lo en realitat. Mentrestant, el govern català ha certificat avui que el 2023 començarà sense els Pressupostos aprovats. El que sí ha anunciat és el dispositiu policial 'Grèvol', que intesificarà durant les festes nadales els patrullatge però en cap cas el nombre d'agents. Parlem d'unes dates on, enguany, la grip continua a l'alça. Ho hem parlat amb la Societat Catalana de Medicina Familiar... I és que la darrera setmana s'han diagnosticat 8mil nous casos als CAP, el que suposa 2.500 més que l'anterior. En la plana cultural, hem destacat el primer dels últims tres concerts que el Cantautor Joan Manuel Serrat oferirà a Barcelona. També hem tingut temps de parlar amb l'escriptora Dolores Redondo, qui ha public fa poc el seu últim llibre 'Esperando al diluvio'.