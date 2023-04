La Brúixola 20/04/23

Avui a 'La Brúixola'... El Canal d'Urgell acabarà el rec de conreus a partir de dimarts. En parlem amb el director general de la comunitat de regants de l'Urgell, Xavier Díaz. Pel que fa al Delta de l'Ebre només es podrà gastar la meitat de l'aigua que es necessita habitualment. En un altre ordre de qüestions, un informe de Comissions Obreres de Catalunya apunta que creix el nombre de víctimes mortals en accidents vinculats a la feina durant el 2022. En plana política, l'oposició ha reprovat el conseller Carles Campuzano al Parlament. És el segon conseller censurar des que ERC governa la Generalitat en solitari. En salut, parlem d'un nou avenç contra el càncer. El Vall d'Hebron Institut d'Oncologia ha descobert que el fàrmac OMOMYC redueix un dels gens més habituals en el càncer i millora el pronòstic dels melanomes. En educació, els professors interins ja no podran triar en quin municipi volen impartir classes a partir del mes vinent. La defensa del futbolista Dani Alves ha formalitzat la petició de llibertat provisional i ha elaborat un informe de 200 pàgines on s'analitzen totes les imatges de les càmeres de seguretat i un videoresum de 12 minuts. Com cada dijous, tenim tertúlia a 'La Brúixola'. Avui, amb el periodista Javi Gallego i l'assessor financer Jordi Bayer.