La Brúixola 19/12/22

Avui a 'La Brúixola' estem pendents de l'última hora del Tribunal Constitucional, que ha acceptat estudiar el recurs del PP en contra de la reforma legislativa del president Pedro Sánchez per modificar el sistema d'elecció dels magistrats del TC. A Catalunya continua la travessia per negociar els pressupostos i Foment del Treball reclama responsabilitat per arribar a un acord. Més qüestions, l'AMB manté la bonificació del 20% a la T-Usual i la T-Jove. Avui parlem amb la doctora Glòria Villalba, que ha dirigit una cirurgia per rebaixar el dolor neuropàtic molt agut a través de la col·locació de dos elèctrodes a una part concreta del cervell. Avui coneixem també els dos primers casos de rebaixes de presó per a dos homes condemnats per agressió sexual per l'aplicació de la llei del 'només sí és sí'. Com cada dilluns, comunicació política amb Alberto Gómez i en la nostra secció sobre salut mental, parlem de la gestió del dol durant el Nadal amb la doctora i psicoterapeuta de pèrdues i dol, Imma Ferrer.