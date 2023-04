La Brúixola 19/04/23

Avui a 'La Brúixola'... L'executiu català demana un decret urgent al govern espanyol per agilitzar ajudes als sectors més afectats per la sequera. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha encetat el procés participatiu sobre l'acord de claredat i ha fet la primera reunió amb el consell d'experts. En economia, parlem del nou anunci del president espanyol, Pedro Sánchez, de promoure 43 mil nous habitatges per destinar-los al lloguer assequible. Ho analitzem amb el catedràtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra, José García Montalvo. En un altre ordre de qüestions, Aena ha arribat a un acord amb els taxistes i es compromet a tirar endavant algunes de les reclamacions del sector. Durant el programa, coneixerem més detalls de la jornada de Sant Jordi al territori català. En l'espai de 'La Brúixola' dedicat a la ciència, parlem sobre l'estudi d'una possible vacuna contra el càncer de pell, amb Juan Carlos Gil, director general de Moderna per Espanya i Portugal.