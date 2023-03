La Brúixola 17/03/23

Avui a 'La Brúixola'... La Universitat Autònoma de Barcelona demana perdó a les víctimes d'assetjament sexual per part de dos professors i es disculpen per no haver actuat més ràpidament al·legant barreres administratives i judicials. Després d'un any d'investigació interna, la universitat ha suspès de sou i feina a un professor durant catorze mesos, a qui acusen d'abús d'autoritat, entre altres denúncies. Avui també hem conegut un nou cas de presumpta agressió sexual a un menor en un institut de Cervera. El cas ha estat derivat a la fiscalia de menors, però l'alcalde del municipi ha restat gravetat als fets. En salut, Catalunya vacunarà els nens més petits contra la bronquiolitis. A més, avui també s'ha desactivat la fase de prealerta del pla de Protecció Civil per la Covid, després de tres anys. En aquest sentit, el Parlament ha estudiat la gestió de la pandèmia a les residències, on es van produir un terç de les morts per aquest virus. També en plana sanitària, les farmàcies catalanes dispensaran gratuïtament a dones d'entre 30 i 65 anys kits d'autodiagnòstic del virus del papil·loma humà. Amb motiu del Dia Mundial del Son, parlem amb la doctora i coordinadora del grup d'Estudi de la Son de la Societat Espanyola de Neurologia, Ana Fernández Arcos. En cultura, tres investigadors han trobat cent gravats d'art postpaleolític a les muntanyes de Prades, al Baix Camp. Com cada divendres, agenda cultural, sèries i música amb Robert Calvo, Jaume Mas i Marta Lozano.