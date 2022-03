Avui hem volgut saber com evoluciona la pandèmia amb l'investigador del grup BIOCOM-SC, Enric Álvaraz. També ens hem interessat per una nova tècnica cirúrgica pionera que realitza l'Hospital Clínic per extreure turmors de la base del crani.Ho hem fet amb el cap de servei de neurocirurgia del Clínic, Joaquim Enseñat. I per últim, el director de l'institut Santiago Sobrequés, a Girona, Joan Cumeras, ens explica un pla per prevenir el bullying a les escoles.