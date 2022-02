La Brúixola 16/02/22

Avui ens hem interessat per la xarxa ferroviària i els treballs que calen per millorar-la. Ho hem fet amb Aaron Gutiérrez, coordinador del Màster en Planificació Territorial i professor a la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili També hem volgut conèixer el projecte Casa de Sofia, de l'Hospital Sant Joan de Déu. Ens ho explica Teresa Gili, doctora i coordinadora del centre. I per últim, en la ronda de consultes, avui ha passat pels micròfons d'ERC el diputat Pau Morales.