La Brúixola 14/12/21

Avui hem parlat sobre la llei de l'habitatge i el dret a un habitatge digne amb Maria Ill, portaveu del Sindicat de Llogateres; i Joan Company, president del Consell de Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària. També hem volgut conèixer què és l'algoritme Riscanvi. I per saber-ho hem trucat Antonio Andrés Pueyo, catedràtic de la facultat de Psicologia i membre del grup d'estudis avançats de la UB. I per últim, ens hem apropat fins a La Troballa, la botiga que la fundació Arrels ha posat en funcionament per connectar la ciutadania amb les persones sense llar.