La Brúixola 14/11/22

Avui a 'La Brúixola' parlem de la reforma del delicte de malversació i de com podria facilitar el retorn de Carles Puigdemont a Espanya. Tot i això, la Moncloa assegura que l'expresident català haurà de donar comptes davant la justícia espanyola. Analitzem també la posició dels diferents partits polítics davant la reforma. Durant el programa d'avui, parlem de tota l'actualitat econòmica amb el president de PIMEC, Antoni Cañete. Avui és el Dia Mundial de la Diabetis, i a Catalunya, s'estan començant a dispensar uns sensors que millorarien la qualitat de vida dels pacients que pateixen aquesta malaltia metabòlica. En educació, la mesa sectorial entre sindicats i Educació per revertir les retallades ha acabat sense acord. Com cada dilluns, parlem sobre comunicació política amb Albert Gómez, i sobre salut mental amb Robert Calvo.