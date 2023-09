La Brúixola 14/08/23

Avui a 'La brúixola' ... La defensa de l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, recorrerà la condemna de quatre anys i mig de presó i 20 d'inhabilitació. Per la seva banda, el Tribunal Suprem ha avalat els indults de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i no ha admès els recursos de Vox i Ciutadans. En salut, el pla per reduir les llistes d'espera a la sanitat pública es queda a mitges. Durant el programa, en fem balanç amb el doctor Jordi Mestres, vocal de la junta de la Societat Catalana de Medicina Comunitària i Familiar. En plana econòmica, analitzem amb el professor d'Economia Mundial de la Universitat Abat Oliba CEU, Alejandro Gisbert, l'efecte de la nova pujada dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu en l'economia catalana. Com cada dijous, comentem tota l'actualitat política a la tertúlia de 'La Brúixola'. Avui, ens visiten l'advocat Pablo de Palacio i el politòleg Pau Merino.