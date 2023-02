La Brúixola 14/02/23

Avui a 'La Brúixola' els pressupostos de la Generalitat per a l'any 2023 han superat el primer gran debat parlamentari. El TSJC ha concedit a la líder de Junts, Laura Borràs, que declari al final del judici acusada de, presumptament, adjudicar contractes a dit. L'alcaldessa Ada Colau també s'haurà de presentar davant el jutge per presumptes delictes de coaccions i prevaricació. A més, demà es debatrà a la Comissió de Presidència el trencament temporal de les relacions amb Israel. En plana econòmica, 1 de cada 10 treballadors a Catalunya es beneficiaran de la pujada del salari mínim interprofessional. En parlem amb el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta. Els expliquem, també, la nova proposta per modificar l'aeroport del Prat a través de la construcció d'una pista sobre el mar. I en economia, parlem amb el professor d'economia de la Universitat de Lleida, Carles Rusiñol, sobre el nou sistema de cotització dels autònoms. En salut, parlem de la consulta genètica en el càncer infantil. Coneixerem el cas de la Mercè, de 17 anys, a qui de petita van detectar un càncer de ronyó.