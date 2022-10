La Brúixola 13/10/22

Avui, parlem de la nova mesura que ha aprovat la Generalitat per facilitar l'arribada dels joves tutelats i extutelats a les universitats. A l'entrevista, analitzem el creixement de les denúncies per violència de gènere amb la directora general per a l'erradicació de les violències masclistes, Laia Rosich. En plana política i econòmica, les noves iniciatives del govern de Pedro Sánchez per reduir l'impacte de la factura de gas i de la llum en les llars espanyoles. També parlem dels pressupostos generals de l'Estat i de com es tiraran endavant els pressupostos a Catalunya. A més, després del fracàs del projecte del museu Hermitage a Barcelona, els seus promotors obriran un espai cultural a l'Hospitalet de Llobregat. Tot plegat, ho analitzem a la tertúlia política amb els periodistes Esther Domingo i Alberto Gómez.