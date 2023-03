La Brúixola 10/03/23

Avui a 'La Brúixola' hem analitzat el context polític en què s'han aprovat els pressupostos. Un fet que dona aire a l'executiu d'Aragonès, que segueix governant en minoria i continua al camp de batalla per intentar arribar a la fi de la legislatura. Segueix portant cua el ciberatac a l'Hospital Clínic. Els autors amenacen amb publicar dades personals si la Generalitat no paga els 4 milions i mig d'euros que demanen. Un xantage al que, de moment, la Generalitat no cau. El que sí sembla que es convertirà en realitat és la reforma de les pensions amb un clar objectiu: ajudar els més necessitats incrementant els ingressos per le cotitzacions. Un fet que distància les opinions dels agents socials. El dia d'avui també ha estat marcat per l'emotiu minut de silenci a Súria, en memòria als tres geòlegs morts ahir dins la Mina d'aquesta localitat. I encara dins l'informatiu hem posat el focus en la precarietat que viu el sector cultural. Ho hem fet parlant amb la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i les Arts, Vinyet Pinyella, qui alerta que els ensenyaments artístics superiors no tenen el reconeixement que mereixen i reclama que s'equiparin als estudis universitaris. Com no pot ser d'una altra manera, amb el Robert Calvo hem actualitzat l'agenda cultural d'aquest cap de setmana, amb la Marta Lozano hem repassat les últimes musicales i alguna que altra anèctoda i, amb en Jaume Mas, ens hem endinssat en el món de les sèries que tenen com a fil conductor la temporalitat gairebé indefinida.