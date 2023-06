La Brúixola 08/06/23

Avui a 'La Brúixola' ... Els Mossos d'Esquadra xifren en vuit casos les violacions entre menors a Badalona, tres d'ells al centre comercial Màgic de la ciutat. El nombre total de persones implicades són vint-i-una, tretze inimputables. A 'La Brúixola' parlem amb Teresa Prados, representant del comitè de Mares Contra la Violència Sexual a Badalona. Per la seva banda, l'Ajuntament admet que cal millorar la coordinació entre administracions per donar resposta a futures noves agressions sexuals. En un altre ordre de qüestions, la justícia europea sentencia que la limitació d'un vehicle VTC per cada 30 taxis a l'àrea metropolitana és contrària al dret europeu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea considera que es tracta d'una restricció a l'exercici de la llibertat d'establiment. Durant el programa, escoltem les interpretacions que en fan des de diverses branques del sector. En plana política, Esquerra i Bildu reforcen el seu agermanament i presentaran una candidatura conjunta a les eleccions generals del 23 de juliol. A més, el Parlament denunciarà davant la fiscalia Mariano Rajoy i Soraya Saénz de Santamaria per no comparèixer a la comissió d'investigació sobre Pegasus. Com cada dijous, valorem tota l'actualitat a la tertúlia. Avui, amb l'expert en comunicació política Alberto Gómez i l'advocat Pablo de Palacio.