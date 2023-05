La Brúixola 08/05/23

Avui a La Brúixola... El Govern de la Generalitat carrega contra el president espanyol, Pedro Sánchez, per la gestió de Renfe. Ja fa set dies que milers d'usuaris de la línia R2 Sud es veuen afectats per una incidència que, a hores d'ara, encara no se sap com es va originar. Uns 8.700 metres de cables continuen afectats i la seva reparació encara es demorarà unes tres setmanes més. En clau política, l'Oficina Antifrau de Catalunya ha informat el Parlament que ha rebut una denúncia contra la cambra catalana per presumptes irregularitats en les polèmiques llicències per edat. Al programa d'avui, fem també una radiografia de la precampanya electoral del 28-M a Barcelona. Així doncs, el candidat del PSC, Jaume Collboni, rebrà el suport de fins a deu ministres i Ernest Maragall, candidat d'ERC, està convençut que obtindrà bons resultats malgrat les enquestes. A més, la vicepresidenta segona del Govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz, acompanyarà l'alcaldable de BComú, Ada Colau. Per la seva banda, el candidat del PP per Barcelona, Daniel Sirera, s'ha compromès a posar fi a la moratòria que impedeix construir més hotels a Barcelona. En un altre ordre de qüestions, la Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de violència ha registrat en el seu últim balanç gairebé 25 situacions de violència cada setmana. Es tracta d'un 53% més respecte al primer balanç. Des del departament d'Educació, defensen que aquest augment de denúncies es deu a una major conscienciació sobre l'assetjament escolar. Avui, parlem també de la meteorosensibilitat, un fenomen pel qual els canvis de temps afecten la salut física o mental de les persones. En plana econòmica, destaquem que el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre ha aplaudit l'acord entre patronal i sindicats per apujar un 10% els salaris fins al 2025. Com cada dilluns, ens apropem al dia a dia dels polítics amb l'Alberto Gómez i parlem sobre salut mental amb en Robert Calvo.