Avui hem parlat sobre una campanya per conscienciar les líders gambianes per eliminar la mutilació genital femenina. Ho hem fet amb la Neus Aliaga, coordinadora del projecte de la Fundació Wassu-UAB. També abordem amb la Cinta Bosch, responsable de sostenibilitat de l'Associació d'Empreses del Gran Consum i Sectors Afins, els canvis que han d'afrontar les empreses per substituir els plàstics per altres materials més sostenibles. I per últim, amb la Sílvia Domènech, coneixerm la Fageda Fundació.