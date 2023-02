La Brúixola 06/02/23

Avui a 'La Brúixola' parlem de la violència masclista des de múltiples perspectives. El PSOE ha portat al Congrés la reforma de la llei del 'només sí és sí'. Avui també és el dia internacional de la Tolerància Zero amb la mutilació genital femenina. Parlem amb la caporal Andrea Garcia sobre com la policia catalana treballa per aturar aquesta violència que afecta nenes molt petites. En els casos en què no s'ha pogut evitar l'ablació, la Fundació Dexeus Dona ofereix la possibilitat de reconstruir el clítoris de manera gratuïta. En economia, l'any 2022 Catalunya ha viscut un rècord històric d'inversió estrangera. Com cada dilluns, Robert Calvo ens parla sobre salut mental i Alberto Gómez ens apropa als polítics amb la seva secció sobre comunicació política.