La Brúixola 04/07/23

Avui a la Brúixola... Hem destacat les bones dades de l'atur, que tanquen juny amb la xifra d'ocupació més alta de la història. També hem recollit les diferents reaccions polítiques de la proposta de l'ampliació de l'aeroport amb la preservació dels espais naturals. De tot això n'hem pogut parlar també amb el secretari de la UGT a Catalunya, Camil Ros. Com cada dimarts, a la secció d'economia hem aterrat conceptes que, a vegades, resulten feixucs d'entendre. Per això hem parlat amb Iñaki Jiménez Largo, autor del llibre "Aprende economía: una guía para todos", on ajuda a respondre preguntes que ens podem fer en el nostre dia a dia.