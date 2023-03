Àlex Roca: “Al quilòmetre 35 li vaig dir a la Carme que no correria cap Marató”

El nom d'Àlex Roca ja està gravat dins el llibre de la història de l'esport mundial. Aquest dissabte, a la Marató de Barcelona, s'ha convertit en el primer atleta del món en completar els 42.195 metres d'aquesta prova amb una discapacitat física del 76%. 5 hores, 50 minuts i 51 segons, plens de patiment, de dolor, de cansament però també de glòria. Una fita que no podria haver aconseguit sense la seva dona, la Mari Carmen Maza, qui l'acompanya en totes les carreres i, a més, fa d'intèrpret de l'Àlex ja que la paralisi cerebral que pateix no el permet parlar més que amb el llenguatge de signes. Tots dos es dediquen en cos i ànima a l'atletisme, però també en transmetre un missatge de superació, tant amb les seves paraules com amb els actes. A banda ser ser un 'Culer' més, és l'ambaixador de la Fundació Futbol Club Barcelona a través de la qual predica amb el seu exemple. Avui hem parlar amb dues persones que són història, que representen els valors de l'esforç i la constància per intentar apropar-se a la felicitat a través de l'esport i l'amor que senten l'un per l'altre.