Alba Alfageme, sobre les agressions sexuals entre menors: "No va de més seguretat sinó de més educació"

En una entrevista a la Brúixola, Alba Alfageme ha explicat que "tenim altres experiències en països europeus, amb un enduriment de les penes o rebaixant l'edat d'imputabilitat i s'ha vist que no repercuteix en una reducció en el nombre de casos". En aquest sentit, aquesta psicòloga defensa una "mirada més àmplia; això va de construir la nostra societat, no va de més seguretat sinó de més educació".

Diversos factors

Per explicar aquestes agressions entre menors, Alfageme apunta a dos factors. D'una banda, l'accés a la pornografia que aquests joves "llegeixen com a sexe normalitzat quan són situacions de violència" i la manca d'una educació sexual i afectiva, "són pissarres en blanc perquè no oferim aquesta educació". Una educació que, a parer seu, s'ha d'incorporar abans d'arribar a l'adolescència per no fer tard i fent treball amb l'escola, les famílies i l'entorn dels menors.

D'altra banda, Alfageme apunta que un 30% dels casos d'agressions sexuals són comesos per menors "amb disfuncionalitat emocional, que han patit violència i, habitualment, vinculats a la pressió del grup del qual volen formar part". Una xifra que també reflecteix que el 70% d'agressions restants són protagonitzades per "nois socialitzats, des d'una aparent normalitat". És per això que Alfageme recorda que una de cada 3 dones ha patit algun tipus de violència física o sexual "en una societat patriarcal i masclista".