Arriba la tercera edició del Clotilde Fest al Jardí del Palau Robert

Després de l’èxit del 2019 i de la complicada edició del 2020, que es va celebrar i gaudir malgrat totes les limitacions que la covid va imposar, arriben ara un seguit de noves propostes per al Clotilde Fest d’enguany. El festival de la música emergent feta a casa nostra se celebra per tercer any consecutiu al Palau Robert, al bell mig de Barcelona, a la fresca del Jardí i amb entrada lliure prèvia inscripció via Carnet Jove.

[[H3:Entrades grauïtes, prèvia inscripció]]

Clotilde Fest s’ha convertit en pocs anys en una cita esperada per part del jovent amant del pop, el rock i les noves formes musicals, creades i interpretades per artistes locals amb ganes de mostrar el seu talent. Organitzat per la Direcció General de Difusió i l’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat, compta amb la col·laboració, entre d'altres, de l'emissora Europa FM. El dia 2 de juliol, a partir de les 20:00h del vespre, a proposta d'Europa FM, actuaran Joan Garrido, Roba Estesa i Porto Bello. L’accés hi és lliure i gratuït, i enguany, sense haver recuperat, encara, la normalitat, es podrà oferir un major aforament que el del 2020, en un ambient probablement més distès, però sense oblidar totes les limitacions i precaucions pel que fa l’ús de mascaretes, gel hidroalcohòlic i mobilitat a l’interior del recinte.

El certamen dels artistes emergents

Arribar a la tercera edició en condicions no sempre fàcils és, en qualsevol cas, un motiu de celebració. Alguns dels grups que han actuat a Clotilde Fest són, s’han convertit o seran, primeres espases de la música popular feta a Catalunya. I ara, una vegada consolidada la presència de Clotilde Fest al calendari de les mostres i festivals musicals celebrats a Barcelona, l’objectiu és fer-lo créixer en un context de progressiva normalitat.