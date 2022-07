Aquest estiu marxa de vacances amb la seguretat de que la teva llar està protegida

És 15 d’agost, estàs a la platja amb la teva família i et truca un veí per comunicar-te que han entrat a robar a l’edifici i que una de les cases afectades és la teva. O pitjor encara, que uns okupes han entrat a la teva llar.

L’agost és el mes estadísticament on més robatoris a domicilis es cometen, i és que els lladres i els okupes aprofiten l’absència durant les vacances per entrar a les cases i robar sense interrupcions.

Lladres cada vegada més professionals

En només 10 minuts es pot robar en un domicili. Sembla una exageració, però és que els lladres estan cada vegada més professionalitzats i saben perfectament on i com actuar.

La tècnica que fan servir és molt senzilla: posen unes marques entre la porta i el marc, esperen uns dies i si es mantenen a lloc, miren que el pany sigui fàcil de forçar i entren sense més complicació. Sobre tot, es fixen en que el pany estigui obsolet i sigui silenciós a l’hora d’obrir. Per aquest motiu és bàsic actualitzar el pany i assegurar-se de que és impossible de forçar.

Consells per que els lladres no ho tinguin tan fàcil

Com podem evitar que els lladres o els okupes ens entrin a casa? Adela Paz, experta en prevenció del delicte i assessora en seguretat residencial de Surclau Seguridad recomana que si ens han entrat a robar, el primer que hem de fer és saber quin pany tenim instal·lat, analitzar per què ens han entrat a casa i per últim estudiar com els hi ho podem posar més difícil als lladres.

Des de Surclau Seguridad ofereixen, d’entrada, una avaluació de seguretat i un estudi per analitzar cada cas de forma específica per que cada família té les seves necessitats.

Per últim, i seguint també el que recomanen els mossos d’esquadra, Surclau Seguridad aconsella instal·lar dos panys i comprovar si fan soroll al obrir-se i si són fàcils d’obrir amb una eina... i és que recorden que la clau està en guanyar temps.

Marxa tranquil aquest estiu i gaudeix de les vacances. Deixa que Surclau Seguridad es preocupi de la seguretat de la teva llar.