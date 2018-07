Albert Rivera: "Mas s'embolica amb l’estelada per ocultar una gestió pitjor que la del tripartit"

Eleccions al Parlament de Catalunya de 2012. El President de Ciutadans es marca l’objectiu de mobilitzartota la gent que habitualment no vota a les eleccionsautonòmiques, "que és sociològicament no independentista"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha explicat al programa especial 'El Candidat' d'Onda Cero Catalunya que Artur Mas està utilitzant el debat de la independència per ocultar els seus fracassos. Rivera ha recordat que "abans que el President s’emboliqués amb l’estelada, ja estàvem malament", i ha alertat que "Convergència i Unió ha tret pitjors números que el tripartit". Per Rivera, una hipotètica separació provoca una "fractura emocional, perquè em fan triar entre el meu pare i la meva mare". I ha criticat: "mai havia vist com dividien entre bons i dolents; és una irresponsabilitat política".

Rivera ha assegurat que no es nega a parlar sobre una consulta a Catalunya, però que sempre s’ha de fer en el marc de les lleis. En aquest sentit, acusa a Artur Mas de "fer trampes i saltar-se el pas d’anar al Congrés per reformar la constitució, perquè sap que perdrà la votació a les Corts", però ha recordat que "la democràcia és això". Davant la hipòtesi de la secessió catalana, Rivera ha advertit que "no m'interessa el nou Estat català, perquè no m'interessa un país que aixeca fronteres, i si la hipòtesi independentista fos una realitat, no sé si m'interessarà ni Espanya ni Catalunya".