Vuelve el Cross Internacional “ciudad de Valladolid”

El XXXIV Cross Internacional “ciudad de Valladolid” se celebrará en el circuito de La Cañada Real de Puente Duero en Covaresa en la mañana del próximo domingo, 16 de enero. La Federación de Atletismo de Castilla y León organiza esta prueba que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid a través de la Fundación Municipal de Deportes, la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León.

Podrán participar clubes y atletas individuales, siempre que se esté en posesión de Licencia Federativa para la temporada 2022. Al mismo tiempo se celebrará el Campeonato Autonómico de Campo a Través individual y por clubes (sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, sub 23, Absoluto), de acuerdo al reglamento específico.

Dentro del XXXIV Cross Internacional se disputarán pruebas de Sub 8, sub 10 y sub 12 sin categoría de Campeonato Autonómico.