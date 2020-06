Fernando Gómez: "Todo lo que hemos visto han sido indicios producidos por fauna autóctona"

El jefe del Servicio de Rastreo que ha participado en las últimas horas en la búsqueda del supuesto cocodrilo no descarta la posible existencia del reptil y asegura que si hubiera algún indicio se volverá a peinar la zona

En una entrevista en Más de Uno Valladolid el jefe del Servicio de Rastreo de la Asociación Chelonia, Fernando Gómez quien ha participado en las últimas horas en la búsqueda del animal avistado este fin de semana en Simancas, ha confirmado que no han encontrado ningún indicio de que pueda tratarse de un cocodrilo.

"Se han peinado con detalle todas las orillas desde fuera y desde dentro. Me he bajado en cada punto donde había una trampa de huellas y no hemos visto nada, todo lo que hemos visto han sido indicios producidos por fauna autóctona", aseguró.

Lo que no ha descartado es la posible existencia del reptil, con más pruebas, con algún indicio, volverá a buscarlo, porque, a día de hoy, no es descabellado que aparezca una especie exótica en cualquier sitio.

"Siempre hay que dejar las puertas abiertas porque estamos ahora mismo en una época en la que mucha gente ha podido tener animales. Puede aparecer un cocodrilo o una pitón o cualquier otro animal, lo que está claro es que si no hay indicios y ni hay una visualización directa del animal o una grabación podemos decir que el animal está ahí", aseveró.