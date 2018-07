El alcalde de Valladolid León de la Riva ha querido matizar sus declaraciones a Onda Cero tras la polémica que han desatado, especialmente en las redes sociales.

De la Riva ha explicado que "lo primero que hice en esa entrevista en Onda Cero a raiz de una pregunta de la periodista respecto de ese decálogo del Ministerio del Interior sobre la agresión a las mujeres fue manifestar una condena expresa sobre todo tipo de agresión o de violencia contra la mujer".

El acalde de Valladolid aseguró en Onda Cero que le daba reparo entrar en un ascensor con una mujer por si finge una agresión. De la Riva ha dicho que "como en el decálogo del Ministerio se hace una referencia a los ascensores, hice una referencia que sacada de contexto suena tremendamente desafortunada".

De la Riva no entiende el revuelo que han causado sus declaraciones: "Tengo que confesar que me produjo una tremenda sorpresa cuando me llegó el primer aviso, salí de la emisora absolutamente tranquilo" y ha añadido que "tendré que tener mayor contención verbal para evitar que frases dichas con una determinada intención se puedan interpretar de otra".