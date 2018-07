Izquierda Unida pide al ayuntamiento que abra los comedores escolares en verano

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha propuesto a la alcaldesa accidental, Mercedes Cantalapiedra, que asegure la apertura de los comedores escolares en verano, después de que la Consejería de Educación haya descartado mantenerlos abiertos. Así, los menores en riesgo de exclusión tendrían garantizada una alimentación adecuada durante las vacaciones. El grupo denuncia que la Junta no atiende ni a la demanda de Izquierda Unida en las Cortes de Castilla y León (que se reiterará hoy en el Pleno), ni a la recomendación de la defensora del Pueblo en este sentido.



A juicio de IU no cubre las necesidades de miles de menores en riesgo de exclusión en Valladolid, ya que los comedores escolares ya no son solamente un sistema para conciliar la vida familiar y laboral, sino que se han convertido, para muchas familias, en la única manera de asegurar al menos una comida diaria a multitud de menores en edad escolar.