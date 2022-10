Con Alejandro Romero:

El Pelotazo 04/10/2022

En el Pelotazo de hoy con Julio Ares, Javier Yepes y Héctor Rodríguez. Victoria que da aire al Real Valladolid y sale de descenso. Pese a la victoria debilidad defensiva que muestran al equipo como ‘blandengue’ en ocasiones. La actuación de Masip en la portería le abre el camino a la titularidad en detrimento de Asenjo cerrando cualquier debate. Las decisiones arbitrales difícilmente explicables en situaciones similares con decisiones dispares siguen siendo polémicas. La no expulsión de Djené en el penalti sobre Oscar Plano una muestra de la falta de unanimidad a la hora de pitar. La norma no escrita del ‘Triple castigo’ causa de la no expulsión del central del Getafe.