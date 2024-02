La Plataforma por la Travesía de San Rafael exige una solución y que cesen las mentiras sobre el peaje de la AP6

Después han registrado la documentación que demuestra que el peaje del túnel de Guadarrama no finalizará en el año 2029, tendrá que ser prorrogado hasta 2036. Desde la Plataforma se exigen soluciones inmediatas y no dilatarlo más en el tiempo o acompañarlo de mentiras como las que han recibido, desde hace 14 años, con promesas de la construcción de la variante. El estudio que ha anunciado el Ministerio de Transportes es una excusa y sólo se refiere al tráfico no al necesario informe jurídico sobre las actuaciones futuras.