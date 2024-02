Medio millar de agricultores y ganaderos se manifiestan en Segovia

Desde San Lorenzo hasta la Subdelegación del Gobierno, convocados conjuntamente por las organizaciones agrarias segovianas, UCCL, ASAJA y UPA-COAG bajo el lema “por una PAC justa y unos precios dignos”. Reclamación para los políticos de todas las administraciones y de todos los partidos políticos para la supervivencia del sector que en los últimos años se ha visto cada vez más arrinconado y cesando su actividad.

Han decidido manifestarse a pie para NO cortar mucho el tráfico y no causar problemas a los ciudadanos que no son culpables. Desde la dirección de todas las organizaciones agrarias se ha agradecido la participación de los agricultores y ganaderos segovianos. Desde ASAJA, Guzmán Bayón, pedía a la Junta de Castilla y León que ayer presentaba sus presupuestos, más fondos propios para el campo en la región porque las cuentas se centran en el dinero europeo de la PAC y algo más se puede hacer desde aquí.