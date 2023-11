Mazarías acusa a la oposición de manosear con intenciones espúreas el proyecto de Blanca de Silos

Asegura el alcalde de Segovia que será muy beneficioso para la zona y para toda la ciudad, supondrá revitalizar una calle con 240 metros y 12 locales cerrados. Añade, que son más los partidarios que los detractores para un proyecto de bulevar peatonal que aún no tiene definido el diseño y que puede ser reversible si no funciona. Para que salga adelante, junto al resto de los proyectos financiados con fondos europeos debe aprobarse la modificación presupuestaria que va al pleno de mañana, algo imposible en este momento porque todos los grupos han mostrado su intención de votar en contra y el PP no tiene mayoría. Ya anuncia Mazarías que si no se aprueba, habrá que dar una vuelta para conseguir financiación con otras modificaciones presupuestarias o abandonar algún proyecto.