Sorteo de dos entradas para ‘Loser’ en el Teatro Juan Bravo

Compañía: Txalo Producciones

Dirección: Begoña Bilbao

Dramaturgia: Marta Buchaca

Intérpretes: Jon Plazaola y Aitziber Garmendia

En la vida hay perdedores y hay losers, que son mucho más perdedores que los perdedores. Y Sara e Imanol son unos auténticos losers. Cuarentones, sin pareja, sin dinero, sin una maldita casa propia en la que vivir. Ni hijos ni futuro. Unos losers de los pies a la cabeza. Y lo peor es que lo saben y están seguros de que con ese panorama, ni van a salir adelante ni merecen ser felices.

Lo que no saben es que Marta Buchaca, dramaturga de este Losers, les ha concedido una tregua en su texto. Los ha hecho merecedores de la felicidad; porque todo el mundo tiene derecho a ser feliz y ello no depende de lo que la sociedad considere requisitos indispensables para serlo. No depende ni de bienes materiales ni de modas.

No es el primer papel en el que a Jon Plazaola, al que muchos conocerán por sus idas y venidas de norte a sur en Allí Abajo, le toca encontrar la felicidad partiendo del nivel más loser. Tampoco el primer personaje en el que a Aitziber Garmendia, a la que otros recordarán por ser una de las últimas abejas que revoloteó por el escenario del Teatro Juan Bravo antes de la pandemia, se las tiene que ingeniar para convertir el llanto en risa. Eso sí, esta vez a ver cómo lo consiguen...

