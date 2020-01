En defensa del campo

Cada vez menos jóvenes se están incorporando al campo, viendo que las explotaciones de sus padres no son rentables y que no viven dignamente. Lo que lleva a que no se queden a vivir en las zonas rurales.

Los profesionales del campo piden precios justos y medidas concretas a las administraciones, así como concienciación a los ciudadanos para ser conscientes del papel que cumplen en el campo y del precio justo que deben tener los alimentos.