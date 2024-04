Multas de entre 602 y 3.006 euros al Salamanca UDS y a Unionistas por "conductas contrarias al buen orden deportivo" en un derbi provincial de categoría Juvenil

El Salamanca UDS 0 - Unionistas 2 de la jornada 26 de la Liga Nacional Juvenil (segunda división española), celebrado este domingo en el campo municipal Tori, concluye con una sanción para los dos equipos salmantinos.

Y es que la Real Federación de Castilla y León de Fútbol ha decidido aplicar el Artículo 105 del Código Disciplinario (conductas contrarias al buen orden deportivo), que contempla multas de entre 602 y 3.006 euros, después de leer al acta arbitral: "El delegado del club local, don Efraín Gutiérrez Sandoval, me indica a la conclusión del encuentro que el equipo visitante entró en su vestuario dando golpes a las puertas de las instalaciones, provocando e incitando a la gente del club local que se encontraba en el perímetro de las instalaciones. El delegado del club visitante, don Ángel Mieres Mateos, por su parte, me indica a la conclusión del partido que el director de cantera del Salamanca Club de Fútbol UDS ha entrado en su vestuario con tono amenazante. Realizando la revisión de las instalaciones no observo daños materiales, aunque sí puedo constatar que desde el vestuario arbitral se escucharon voces y golpes y, tras salir del vestuario, ambos equipos se encontraban en una tangana multitudinaria en la zona de vestuarios sin poder observar ningún hecho relevante y no produciéndose males mayores".