La experiencia del entrenador salmantino Dani Romo en la 'Kings League', recogida en un libro

La 'Kings League', competición de fútbol 7 basada en una mezcla de deporte y espectáculo con normas procedentes del balompié y otras creadas para hacerlo diferente, existe en España desde 2023.

Con usuarios de plataformas audiovisuales que emiten por Internet ejerciendo de presidentes de los clubes y exfutbolistas formando una parte de las plantillas como protagonistas de esta actividad sin reconocimiento oficial por las autoridades deportivas, varios salmantinos participan en ella.

Los deportistas Diego de la Mata, Carlos de la Nava o David Gallego son algunos de los charros que cuentan en su historial con, al menos, un partido disputado en esta cita.

Sin embargo, el que más recorrido tiene es el entrenador Dani Romo, que lleva en ella desde su fundación.

Romo es el preparador de los Saiyans, equipo campeón de una de las Ligas celebradas, y va a ser el seleccionador de España en una competición internacional que va a enfrentar a representantes de todos los países que albergan la 'Kings League'.

La historia y las características de este torneo aparecen recogidas en un libro editado en noviembre y titulado 'Kings League'. La guía oficial.

En él hay una página, la 163, dedicada exclusivamente a Dani Romo, quien revela el proceso de su fichaje: "Fue un poco caótico porque yo estaba entrenando al filial de Unionistas de Salamanca. Justo me había comprometido con ellos y un día después me llamó el mánager de The Grefg para ser el entrenador del Mundial de Youtubers. Lo intenté por todos los medios, pero no fue posible porque acababa de firmar. Un mes después, me volvieron a llamar, esta vez para ser entrenador de Saiyans, y ahí sí que me pude desvincular para formar parte de este proyecto".

"Fue una locura. Lo preparé en un día y medio. La llamada de Álex, el mánager de The Grefg, para incorporarme fue el 23 de diciembre, el 24 era Nochebuena y el 25 Navidad... Me tocó ponerme en fiestas y el 26 fue el draft. Tuve que ir de Salamanca a Barcelona en coche, así que perdí diez horas también", añade para explicar la confección de su primera plantilla en el último mes de 2022.

Dos años después, sus aventuras son parte de uno de los lanzamientos literarios de cara a las navidades, por lo que son otros los que tienen que elegir entre incluir este libro en sus peticiones de regalos o 'negociar' con otros.