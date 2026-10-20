¡Vamos Palencia! exige a la Junta que cumpla su compromiso de construir la nueva Escuela de Arte Mariano Timón

¡Vamos Palencia! reclama a la Junta de Castilla y León que cumpla su compromiso de construir la nueva Escuela de Arte Mariano Timón, una infraestructura prometida hace casi dos décadas que continúa sin materializarse. En 2007, la Junta puso en marcha los proyectos de las nuevas escuelas de Arte de Burgos y Palencia. Un año después anunció una inversión de 5,6 millones de euros para la Mariano Timón, cuya construcción podría estar terminada en 2009. Mientras Burgos estrenó su nuevo edificio en 2012, Palencia sigue esperando el suyo. La formación municipalista lamenta que los presupuestos autonómicos para 2027 contemplen alguna mejora en las instalaciones actuales, pero no se haya identificado una inversión específica para construir el edificio prometido.

Unas actuaciones que, aunque puedan ser necesarias, no suponen una solución definitiva. Desde el curso 2006-2007, la Escuela de Arte Mariano Timón desarrolla su actividad en dos sedes, con las dificultades organizativas y logísticas que ello supone para alumnado y profesorado. ¡Vamos Palencia! considera imprescindible dotar al centro de unas instalaciones modernas y adecuadas que permitan reunir sus enseñanzas y potenciar una oferta educativa de gran valor que puede atraer estudiantes. Entre las formaciones impartidas actualmente destacan las Enseñanzas Artísticas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la especialidad de Textiles, una formación única en España y de reconocido prestigio. En un momento en el que el profesorado de Castilla y León vuelve a reclamar mayores recursos para la educación pública, ¡Vamos Palencia! exige a la Junta una partida presupuestaria y un calendario concreto para construir la nueva Escuela de Arte. “Casi veinte años después, Palencia no necesita más parches, sino que la Junta cumpla lo que prometió”, señalan.