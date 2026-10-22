El TSJCYL concede medidas cautelares contra la central solar “Cillamayor 1"

En una sentencia publicada hace unos días, el Alto Tribunal vallisoletano concede medidas cautelares contra la central solar “Cillamayor 1”, así como contra la nueva estación eléctrica y la línea de evacuación de energía. Para los ecologistas es una primera victoria en un largo camino que comenzó hace 5 años, cuando la empresa Solaria y el ayuntamiento de Aguilar iniciaron el proceso con la intención de instalar cientos de miles de placas solares en el municipio de Aguilar, afectando también a los de Barruelo de Santullán y Brañosera. En aquel momento, una veintena de colectivos y juntas vecinales conformaron la “Mesa Eólica Montaña Palentina”, con el claro propósito de oponerse a estas macroindustrias que afectan a la comarca. Iniciado el proceso legal, estos colectivos han conseguido echar para atrás las centrales eólicas “Pisuerga”, “Rubagón” y “Sasamón”, y están en este momento afrontando la lucha legal contra 4 centrales solares que quieren cubrir con un manto negro de cristal los municipios de Aguilar, Salinas de Pisuerga y Barruelo de Santullán.

En esta batalla legal actualmente se encuentran judicializadas y vistas para sentencia las centrales denominadas Cillamayor, Callisto y Europa, más una cuarta que afecta a Salinas de Pisuerga y a Barruelo de Santullán. Contra la primera de todas, llamada “Cillamayor 1”, la Asociación Ecologista La Braña solicitó que se adoptaran medidas cautelares que fueron desestimadas en un principio por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Palencia. Tras esta negativa, el colectivo recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y león, que, no muy dado a adoptar este tipo de medidas, ha resuelto dar la razón a los conservacionistas. La sentencia valora como fundamental “el principio de precaución dados los efectos irreversibles que este tipo de industrias provocan en el Medio Ambiente”.

Tanto desde La Braña como desde la Mesa Eólica, ven esta sentencia con optimismo dada su excepcionalidad al adoptar las medidas cautelares que paralizan el proyecto hasta que la sentencia definitiva lo tumbe del todo. También creen que este tipo de resoluciones debe de hacer pensar a cualquier empresa depredadora que quiera venir aquí, que lo va a tener muy crudo, a la vez que piden a la Junta de Castilla y León, a los ayuntamientos de Barruelo, Brañosera, Salinas y Aguilar y a las juntas vecinales implicadas que no den ni un solo permiso ni autorización a las mismas, porque si no, se van a enfrentar a rotundos fracasos judiciales como éste.