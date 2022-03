Teatro Ortega aplaza el espectàculo del Ballet de Moscú por la guerra en Ucrania

La guerra en Ucrania tiene repercusiones en muchos ámbitos. Uno de ellos es el del espectáculo y la cultura. Según ha confirmado a Onda Cero Palencia el portavoz del Teatro Ortega, Javier Margareto, la programación elaborada para los próximos meses también se verá afectada.

Y es que es habitual que el Ballet de Moscú acuda a Palencia. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha provocado que la dirección del Teatro Ortega haya decidido aplazar el espectáculo previsto para el día 13 de mayo. Con independencia de si finalmente el Ballet de Moscú realizará su gira por nuestro país, el Teatro Ortega ya tiene decidido no celebrar el espectáculo en la fecha acordada. Margareto afirma que "la compañía de ballet no tiene culpa de las decisiones que está adoptando Putin, pero, en la medida de nuestras posibilidades, toda la sociedad debe unirse en la presión a Rusia y no quedarnos de brazos cruzados"