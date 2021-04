PROSOL muestra su historia de emprendimiento a los alumnos del Programa “Empresa Familiar en las aulas"

La compañía palentina PROSOL ha sido la encargada, un año más, de trasladar los valores de la empresa familiar a los estudiantes de Palencia a través del programa de fomento del emprendimiento “Empresa Familiar en las aulas” que desarrolla Empresa Familiar de Castilla y León en colaboración con la Consejería de Educación.

Gracias a esta iniciativa, cerca de un centenar de estudiantes de tres centros educativos palentinos han podido conocer en primera persona la historia de emprendimiento de esta compañía cafetera de la mano de su fundadora y CEO, Rocío Hervella.

En sendas charlas a través de videoconferencia, la empresaria relató a los estudiantes de 4º de la ESO de los colegios La Salle y Blanca de Castilla de Palencia, y del IES Recesvinto de Venta de Baños, cómo fueron sus primeros pasos en el mundo empresarial y los orígenes de este proyecto que impulsó hace 22 años junto a otros dos socios.

“Decidí iniciar este proyecto y para eso lo que hice, que es algo fundamental, fue no ir sola, porque sola no se puede llegar muy lejos: hay que ir siempre acompañado”, afirmó la CEO de PROSOL, quien instó a los alumnos a conocer bien las capacidades que tienen y las que no tienen, “para poder buscarlas en otras personas o buscar los medios para que puedas conseguir lo que te propones”.

Además de saber rodearse de personas que complementen tus capacidades, Rocío Hervella insistió también en el esfuerzo, la voluntad y la pasión como elementos claves a la hora de emprender.

“Si ponéis esfuerzo, voluntad y trabajáis duro podéis alcanzar lo que queráis, y también podréis llegar a ser emprendedores y empresarios como nosotros”, afirmó Hervella, quién trasladó a los estudiantes la importancia de los valores para alcanzar los objetivos marcados.

Así, explicó que en la empresa familiar los valores son lo más férreo y hacen que este tipo de compañías pervivan, “porque si no tienes unos valores que estén sujetos a un propósito, es imposible. Tienes que saber para qué estás aquí”.

En este sentido, recordó que la misión de PROSOL es “ser la mejor alternativa con nuestros productos y servicios para la marca de nuestros clientes, un objetivo para el que ha venido trabajando desde su fundación”, para lo que desarrolla su actividad en base a unos valores que concretó en liderazgo internacional, innovación competitiva, flexibilidad proactiva y excelencia de equipo.

“Queremos dar soluciones reales a necesidades reales”, explicó la CEO de PROSOL, quien describió a los alumnos la evolución de la empresa desde sus orígenes y cómo gracias a una inversión de 100 millones de euros se ha situado en la actualidad como una de las compañías líderes en su sector, con presencia en más de 30 países, unas ventas que el año pasado se situaron en 100 millones de euros, y en la que trabajan casi 300 personas de 14 nacionalidades.

“Lo que transformamos aquí es más de lo que se puede consumir en toda España y Portugal”, indicó Rocío Hervella, quien también detalló en el compromiso social y medioambiental de la empresa a través de diferentes iniciativas como el pacto mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el sello de Empresa Familiarmente Responsable.

“A partir de 15 folios y vender mi Toyota Supra, y a partir de juntarme con gente que me complementa en mis capacidades, he podido llegar a realizar mi sueño”, concluyó Rocío Hervella, quien animó a los alumnos a hacer “lo que queráis, pero poned empeño en ello”.

La participación de los estudiantes en este programa concluirá en los próximos días con una nueva sesión de trabajo en la que, a través de una visita virtual, diferentes trabajadores de la compañía mostraran a los alumnos la actividad de esta empresa y cuál es el proceso que sigue el grano de café a través de los 3 kilómetros de tuberías de la planta de PROSOL en Venta de Baños.

Diseñado por EFCL, “Empresa Familiar en las aulas” fue implantado por primera vez en Castilla y León durante curso 2018-2019 y desde entonces más de 3.500 estudiantes de toda la Comunidad, así como de Navarra, Castilla-La Mancha y Galicia han podido conocer los valores de la empresa familiar, así como su papel y relevancia en la economía y sociedad.

Empresa Familiar de Castilla y León

Fundada en junio de 1997 con el objetivo de trabajar para favorecer la continuidad de las empresas familiares de la región, EFCL está constituida en la actualidad más de 160 empresas familiares de toda la región, líderes en sus respectivos sectores, cuya facturación global equivale al 19,50 por ciento del PIB regional y dan empleo 10,50 por ciento de la población ocupada de Castilla y León en el sector privado.