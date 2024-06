Palencia Sonora llena de buena música el cupón de la ONCE

El Festival Palencia Sonora es el motivo del cupón de la ONCE del domingo, 9 de junio. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España este festival.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, y el delegado ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, han presentado este cupón en un acto que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Palencia, y en el que han estado acompañados por la presidenta del Consejo Territorial ONCE en CyL, Araceli de las Heras, la directora de ONCE en Palencia, Alejandra Rodríguez, y el portavoz del Festival Palencia Sonora, David Frechilla. Palencia Sonora celebra su edición de 2024 los días 6, 7, 8 y 9 de junio. Está consolidado como uno de los Festivales de mediano formato de referencia de nuestro país. El Parque del Sotillo es el escenario de los conciertos principales y la zona de acampada, en pleno centro de la capital palentina.

En la edición de este año participarán, entre otros, artistas de la talla de ‘Arde Bogotá’, ‘Pongo’, Rodrigo Cuevas, ‘Delaporte’, Siloé, ‘Shego’, Jordana B, o Yahaira.

Desde sus inicios, Palencia Sonora ha contado con la participación de grupos nacionales de gran renombre dentro del panorama ‘indie’. Además de cine, exposiciones y otras actividades.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.