El PP de Palencia recogerá firmas contra la ley de amnistía y los acuerdos con los independentistas catalanes

El Partido Popular de Palencia ha agradecido a toda la sociedad palentina, a los más de “12.000 ciudadanos que abarrotaron la Plaza Mayor de la capital”. La presidenta del PP provincial Ángeles Armisén ha recordado alguno de los mensajes que lanzó ayer la sociedad palentina “no somos ciudadanos de segunda ni vamos a permitir que nos conviertan en moneda de cambio”.

Para el PP la concentración de ayer “fue mucho más allá de las ideologías, fue para decir no a la amnistía, no a un presidente que ha comprado su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios, no al independentismo y sí a la constitución, a la igualdad, a la libertad y la unidad de España”. Apuntan que "en la jornada de ayer, millones de personas salieron a la calle, alzaron la voz y reivindicaron el futuro de su tierra y de su país y para decir a Sánchez que así no y que no en su nombre”.

“Al contrario del PSOE, el PP no se rinde y los españoles pueden tener toda su confianza en que nosotros no nos vamos a rendir. No vamos a fallar a los ciudadanos”, insisten los populares.

Como decía el manifiesto, el PP va a “dar la batalla contra la impunidad”. Los populares no están dispuestos a dar ni un paso atrás en lo que ha conseguido de convivencia en los últimos 45 años. Vamos a defender la igualdad de todos los españoles ante la Ley, ante la Justicia, ante los Presupuestos del Estado y ante su propio Gobierno.

Frente a “un nuevo proceso de división” liderado por Sánchez, el PP con su presidente Alberto Núñez Feijóo invoca la “verdad, la unidad y la razón” para construir “un gran proceso de entendimiento, como hemos hecho en la Transición”. “Nadie es más que nadie cuando España y los españoles nos unimos”, insisten.

Sobre el acuerdo que se firmó la semana pasada entre PSOE y Junts, los populares insisten en que los “socialistas han cedido a todas y cada una de las exigencias de los independentistas: reconocimiento de Cataluña como nación, propuesta de un referéndum de autodeterminación o defensa de una fiscalidad propia para Cataluña.

El PP destaca que “España es un clamor” porque la indignación y las críticas por las actuaciones y el acuerdo del PSOE con Junts están llegando desde todos los rincones del país. “Los españoles queremos democracia, igualdad, justicia y dignidad”, expone Armisén.

La presidenta provincial también ha destacado la palabras que Feijóo manifestó ayer en Madrid: no han sido las urnas, sino la codicia de un ciudadano la que ha sobredimensionado la representatividad del independentismo: con menos del 6% de los votos no pueden decidir por el 100% de los votos de España. La presidenta del PP en Palencia señaló que acudirán a la manifestación que este fin de semana organiza el partido en Madrid y desvela que próximamente darán comienzo a una recogida de firmas en nuestra provincia para recoger el malestar de los palentinos a la ley de amnistía y los acuerdos alcanzados con los partidos independentistas catalanes.

Por su parte, el diputado nacional Miguel Ángel Paniagua ha asegurado que ante el, previsible, debate de investidura de esta semana va a ser una oportunidad perdida para tratar los temas que realmente preocupan a los palentinos como una financiación justa o la lucha contra el reto demográfico, entre otros.