Palencia, capital y provincia, lidera el descenso de oferta de vivienda en venta en España

Según informa Idelaista.com, la oferta de viviendas en venta se ha reducido un 9% durante el tercer trimestre de 2026, en comparación con el mismo trimestre de 2025, según un estudio publicado por idealista, el marketplace inmobiliario del sur de Europa.

Capitales

Solo 7 capitales han visto cómo el volumen de viviendas en venta crecía en este periodo. La mayor subida se ha producido en la ciudad de València, donde la oferta ha crecido un 15%. Le siguen Madrid (14%), San Sebastián (8%), Ávila (7%), Santa Cruz de Tenerife (3%), Sevilla (2%) y Barcelona (1%).

Todas las demás capitales tienen ahora menos viviendas en venta que hace un año. La mayor caída se ha producido en Palencia, con un desplome de la oferta que ha llegado al 43%. Le siguen Ceuta (-39%), Melilla (-37%), Ourense (-32%), Zamora (-32%) y Jaén (-31%). Con caídas inferiores al 30% se encuentran Salamanca (-24%), Valladolid (-23%), Cáceres, Huesca y Segovia (-22%).

Aunque las subidas han sido mayoritarias en grandes mercados, la oferta se ha reducido un 5% en Alicante y Bilbao. En Palma la caída ha sido del 2%, mientras que en Málaga la oferta ha descendido un 1%.

Provincias

A nivel provincial la situación ha sido similar en el último año, aunque la subida de stock solo se ha producido en Madrid (8%). En todas las demás la oferta se ha reducido. Las menores caídas se han producido en València (-1%), Santa Cruz de Tenerife (-2%), Alicante, Las Palmas y Sevilla (-5%). Palencia, por su parte, ha experimentado la mayor reducción de oferta, con una caída del 32%. Le siguen Salamanca (-25%), Zamora (-25%) y La Rioja (-24%).

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista "la oferta de vivienda en venta sigue reduciéndose en la mayor parte del país y el ritmo de caída se ha acentuado, del 7% en el segundo trimestre de 2026 al 9% en el tercer trimestre. Los grandes mercados, encabezados por València y Madrid, registran crecimientos, mientras que las ciudades medianas y pequeñas siguen perdiendo oferta a un ritmo elevado. Esta dualidad refleja, en parte, que los fuertes incrementos de precio en las grandes ciudades están alejando a compradores que no pueden asumir esos niveles, lo que reduce la presión sobre el stock disponible y podría favorecer una cierta moderación de precios en esos mercados a medio plazo".