Palencia bailará para sensibilizar sobre el TDAH con una sesión de zumba solidario

La Asociación TDA-H Palencia organiza, con la colaboración de Alma Activa y el Ayuntamiento de Palencia, una sesión de zumba solidario el viernes 23 de octubre, a las 18:00 horas, en la Plaza Mayor de Palencia, con motivo del Día del TDAH en España, que se conmemora el 27 de octubre.

Carmen Blanco y Esther García, instructoras de Alma Activa, serán las encargadas de dirigir esta actividad, que busca reunir a la ciudadanía a través del baile para dar visibilidad al trastorno por déficit de atención e hiperactividad y mostrar apoyo a las personas con TDAH y a sus familias.

Bajo el lema «Cambiar tu actitud, cambia su futuro», la iniciativa invita a reflexionar sobre la importancia de la comprensión, el acompañamiento y una sociedad libre de prejuicios.

Una tarde para bailar juntos, sensibilizar y recordar que el apoyo de todos puede marcar la diferencia.